Il nuovo integratore alimentare multivitaminico Endovir Recovery

L'opera del geniale Achille Bertelli sembra aver trovato una realtà in grado di garantire assoluta continuità. Il testimone scientifico dell'imprenditore che ha innovato l'industria italiana alla fine del 900' viene raccolto oggi da Ebtna-Lab, azienda impegnata nel campo della ricerca attorno alle MOLECOLE NATURALI, com'era proprio dello stile e delle scelte scientifiche di Achille Bertelli. Bertelli, figura eclettica del novecento, è stato tra i primi al mondo a comprendere l'importanza delle molecole naturali, sfruttandone da chimico l'efficacia e le capacità. Lo SPRAY ORALE ENDOVIR è stato soltanto il primo dei prodotti di successo con cui Ebtna-Lab ha esordito sul mercato, dopo accurati studi e risultati presentati attraverso specifiche pubblicazioni scientifiche. Quelle che sono approfondibili sul sito istituzionale dell'azienda.Nel corso di questi ultimi anni, Ebtna-Lab ha deciso di soffermarsi sulle proprietà delle MOLECOLE NATURALI. Nel corso di queste settimane, è finalmente arrivato l'INTEGRATORE ALIMENTARE MULTIVITAMINICO COMPLETO. ENDOVIR RECOVERY, che è stato formulato per contenere all'interno delle medesime compresse vitamine, contiene anche IDROSSITIROSOLO DA OLIVA E ACETIL-L CARNITINA. Le idee pionieristiche di Achille Bertelli rinascono grazie alla ferrea volontà di un gruppo imprenditoriale che sta facendo parlare di sé grazie alla qualità della sua produzione. A presentare il prodotto è stato pure il dottor Stefano Paolacci, che ne ha parlato di recente con il quotidiano nazionale Il Tempo: 'Si tratta - ha detto il giovane ricercatore, che si è così distinto, assieme alla sua azienda, nel settore dell'alta tecnologia biotech prodotta dal Made in Italy - di un 'integratore alimentare formulato con un DOSAGGIO VITAMINICO IPER-CONCENTRATO, che è particolarmente indicato e specifico per recuperare dopo un periodo di malanno, un periodo di affaticamento e STANCHEZZA, oltre che recuperare dagli scompensi tipici del cambio di stagione'. Ebtna-Lab, nel corso delle prossime settimane, lancerà altri due prodotti: un dispositivo medico, ENDOVIR SPRAY NASALE, ed ENDOVIR COLLUTTORIO. Intanto è arrivato il momento dell'INTEGRATORE ALIMENTARE utile per riattaccare la spina dopo la stagione dei malanni.ENDOVIR RECOVERY contiene il folato, la vitamina B6 e la vitamina C, che contribuiscono a ridurre la stanchezza e l'affaticamento, ma anche la vitamina C, la B12 e la tiamina, che contribuiscono al normale metabolismo energetico e alle funzioni psicologiche e del sistema nervoso.Infine, nel Recovery abbiamo inserito anche la vitamina D, che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Aiutati a recuperare la tua naturale ENERGIA!