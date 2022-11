Innovazioni e imprese: Metella Container a Eco Mondo con le Casette alimentate ad idrogeno

Mancano pochi giorni alla Fiera Internazionale Ecomondo Key Energy di Rimini, luogo d’incontro e di scambio dove certamente non mancherà l’azienda Metella Container di Andrea Ermelli, sorella minore della certamente più nota Metella Logistica. L’azienda che trasforma container navali giunti a fine vita in casette graziose e confortevoli ha certamente molto da dire per quanto riguarda il mondo del green e dell’ecologico: “Riutilizziamo vecchi container a fine vita per farne casette a basso impatto ambientale, casette che diventano indipendenti con un piccolo impianto fotovoltaico e che risultano minimali ma altamente abitabili, una soluzione che viene apprezzata in nord Europa ma anche in Italia” così l’imprenditore Andrea Ermelli , che si accinge a vivere appieno l’esperienza di Ecomondo Key Energy, evento che giunge in uno dei momenti storici più complessi degli ultimi decenni e che vede proprio l’impatto ambientale al centro del dibattito politico, sociale e culturale.Nel nuovo contesto del 2022 ci sono forti ragioni e opportunità per superare i nuovi ostacoli, limitando i danni e gli arretramenti, procedendo nel cammino della transizione ecologica e climatica. I cambiamenti in direzione della sostenibilità climatica ed ecologica sono una sfida impegnativa, ma sono necessari: siamo in grado di gestirli cogliendo anche le opportunità che offrono: “Le nostre soluzioni sono in grado di fare una piccola parte di questo cambiamento, dando la possibilità a campus universitari, aziende, agricoltori e privati di trovare soluzioni ottimali per utilizzare al meglio uno spazio senza cementificazioni e senza utilizzare materiali che certamente non ci aiutano ad abbracciare questa vera e propria urgenza” Andrea Ermelli ha aggiunto: “Le nostre soluzioni inoltre sono mobili, si spostano e si adattano alle esigenze di ciascuno, esigenze che cambiano nel tempo e questa dinamicità aiuta ad evitare sprechi”.L’imprenditore di Parma ha concluso anticipando una grande novità: “Grazie ad una collaborazione importante con una azienda specializzata le casette Metella Container saranno dotate di un sistema con batterie ad idrogeno, così da rendere le nostre casette ancora più green ed indipendenti dai combustibili fossili”.Per vedere una casetta mobile di Metella Container ecco il video di YouTube di TGIMPRESE.COM