Investire nel mattone: 5 consigli per ridurre il rischio

Al giorno d'oggi investire nel mattone è senza dubbio conveniente: se quindi avete un certo capitale a disposizione, acquistare un immobile potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare. Comprare casa però non è certo un'operazione da poco, perché comporta un investimento considerevole e quindi bisogna sempre valutare attentamente ogni aspetto prima di stipulare qualsiasi contratto di compravendita. Oggi vi diamo alcuni consigli per ridurre il margine di rischio il più possibile ed effettuare un investimento di successo, che vi frutti un bel profitto.

1 Investire in immobili di pregio

Il mercato immobiliare contempla differenti tipologie di immobili, ma le case e le ville si lusso ad oggi sono senz'altro le migliori per chi è in cerca di un investimento sicuro. Mentre infatti il valore degli appartamenti popolari tende ad oscillare in modo piuttosto imprevedibile, quello degli immobili di lusso è invece abbastanza stabile. Il margine di rischio quindi è inferiore e conviene di gran lunga investire in una casa di pregio al giorno d'oggi. Considerate che tutti gli acquirenti internazionali si orientano su questa fetta di mercato e di certo non vanno a cercare un appartamento di basso livello.

2 Rivolgersi ad un'agenzia seria

Anche se le possibilità di arrangiarsi oggi ci sono, conviene sempre affidarsi ad un'agenzia immobiliare seria come per esempio Sotheby's Milano che è una delle più gettonate e conosciute anche nel mercato internazionale. Come abbiamo accennato, acquistare casa non è una cosa da poco e bisogna avere al proprio fianco una persona in grado di comprendere l'andamento del mercato e di consigliare quale investimento sia più profittevole.

3 Acquistare nella città e nel quartiere giusto

Se la vostra intenzione è quella di investire in un immobile di lusso, dovete valutare con grande attenzione la zona in cui si trova. Il valore di una casa dipende strettamente dalla città in cui è ubicata ma anche dal quartiere, che può influenzarne il prezzo in modo molto significativo. Per questo è sempre meglio optare per i grandi centri come Milano e Roma oppure per località turistiche di grido, molto frequentate e richieste anche nel mercato immobiliare. I piccoli paesi non destano molta attenzione e acquistare un immobile da queste parti potrebbe rivelarsi un vero flop.

4 Avere le idee chiare sui propri obiettivi

Fondamentale quando si investe in un immobile è anche avere le idee chiare sui propri obiettivi. Avete intenzione di rivendere la casa sul mercato internazionale o volete tenerla e affittarla ai turisti? Questa è una domanda che dovete porvi, non solo per capire quale sia l'opzione migliore per i vostri obiettivi ma anche per calcolare il profitto sul lungo periodo.

5 Le finiture sono importanti

Specialmente per quanto riguarda gli immobili di lusso, le finiture sono davvero fondamentali quindi vanno valutate con grande attenzione. Nessuno è disposto ad acquistare o affittare una villa di pregio se l'arredamento lascia a desiderare o se ci sono degli elementi che ormai sono datati e andrebbero sostituiti. Piuttosto che immettere sul mercato immobiliare una casa incompleta vi conviene ristrutturarla: ne aumenterà il valore e di conseguenza anche il vostro guadagno.