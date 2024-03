Le mansioni di un consulente energetico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le aziende di consulenza energia , inoltre, possono garantire alle imprese una formazione costante e un supporto regolare a livello di manutenzione e sotto il profilo tecnico. Esse rappresentano, in sostanza, dei facilitatori rispetto alla transizione energetica.

Il ruolo di tali aziende è in costante evoluzione: oggi i consulenti energetici devono, fra l’altro, saper mettere a disposizione servizi di carbon ed energy management, in modo che aziende di tutte le dimensioni possano essere guidate lungo il loro percorso di decarbonizzazione e di efficientamento. Nella maggior parte dei casi, il punto di partenza è rappresentato dalla diagnosi energetica dell’azienda; vengono presi in esame i consumi, in modo che si possano individuare le aree nelle quali è possibile intervenire per ridurre le emissioni e ottenere i risparmi energetici più consistenti.



Un piano di azione su misura

Dopo che le aree di miglioramento sono state definite con precisione, viene sviluppato da parte del consulente energetico un piano di azione studiato su misura per l’impresa. Si tratta di un piano di cui può far parte l’implementazione di sistemi di controllo e altre tecnologie sostenibili, per esempio per la produzione di energia rinnovabile o per il monitoraggio dell’energia.



Come si è capito, dunque, il consulente energetico ha il compito di assistere le imprese – di tutte le dimensioni – e guidarle in modo che esse possano individuare le necessità energetiche che occorre assecondare. Al tempo stesso, è possibile mettere a punto soluzioni su misura grazie a cui limitare le emissioni di carbonio e contenere i costi. Tra gli altri ruoli rivestiti dai consulenti energetici ci sono anche quelli di controllo e di supervisione, con l’obiettivo di assicurare la reale efficacia delle soluzioni che vengono implementate, in modo che risultino sostenibili anche sul lungo periodo.



Di che cosa hanno bisogno le imprese

Le aziende hanno, in primo luogo, la necessità di sentirsi il più possibile sicure rispetto a eventuali rischi. Ciò vuol dire che desiderano avere a disposizione una maggiore quantità di dati mediante strumenti di monitoraggio; in linea di massima, necessitano di qualcuno che faccia da guida e che le porti al cambiamento. Nel settore della transizione energetica, in Lombardia poco più di 1 azienda su 10 afferma di essere in grado di autoprodurre a partire da fonti rinnovabili almeno un decimo del proprio fabbisogno energetico. Invece, solo 12 aziende su 10 hanno impianti di cogenerazione: 1 su 3 nel caso di grandi aziende energivore. Tutti i settori, nel complesso, nel corso dell’ultimo anno hanno messo in evidenza una significativa accelerazione in materia di efficientamento energetico e dal punto di vista dell’installazione di impianti di energia rinnovabile. Quel che è certo è che parecchie aziende hanno intenzione di cominciare a tenere sotto controllo le emissioni di gas serra che sono correlate alle loro attività produttive.



Le aziende e la transizione ambientale

Le aziende mettono in mostra una crescente attenzione rispetto al tema dell’ambiente e a quello della transizione energetica. Il 78% delle aziende teme i rischi di mercato, ma anche di natura giuridica e tecnologico che hanno a che fare con la transizione energetica: lo ha rivelato uno studio di Assolombarda realizzato con la collaborazione di Banca d’Italia e Confindustria Lombardia. Le imprese sono consapevoli di essere in presenza di un fenomeno non semplice e che potrebbe avere un impatto sulle attività produttive. Chi fa consulenza è in grado di mettere a disposizione soluzioni chiavi in mano per soddisfare esigenze diverse, come il carbon audit e la diagnosi energetica, senza dimenticare la messa a punto di tecnologie sostenibili; e, ancora, i sistemi di energy management e la manutenzione degli impianti di produzione.