Modena, Malagoli Aldebrando festeggia 60 anni di storia

L'azienda di Malagoli Aldebrando, fondata a Modena nel 1961, domani festeggia con entusiasmo il traguardo dei 60. Passata nelle mani dei figli e infine dei nipoti, la ditta specializzata nella lavorazione e deformazione a freddo della lamiera per piccole e medie imprese, vanta con orgoglio il suo attaccamento alla città natale. Per Enrico Malagoli, infatti, l'intento e il fine del loro lavoro è quello di formare ragazzi nel settore della metalmeccanica che poi restino a lavorare a Modena e qui possano avere un futuro lungimirante.'Abbiamo investito molto sui giovani con l'intento di non farli fuggire all'estero ma di dare loro opportunità a Modena. La nostra azienda vuole rappresentare una cultura del lavoro che non si perde, ma rimane ramificata al suo territorio, al fine di dare prosperità al nostro Comune. Per noi è importantissimo che i nipoti e i futuri pronipoti abbiano un futuro quì a Modena e la ditta non venga mai venduta, ma resti un valore famigliare.'I festeggiamenti vedranno fra i vari ospiti: clienti, collaboratori, imprenditori del territorio, parenti e amici. L'evento si arricchirà di intrattenimento, cibo e musica. Questi 60 anni spaziali hanno l'eco di una famiglia per cui Modena è veramente casa.