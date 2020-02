Nuovo look per Errevi Elettric: 'Per i nostri dipendenti solo Erreà'

Erreà Sport aggiunge un altro successo al suo progetto dedicato alle aziende del territorio: Errevi Elettric, impresa di Formigine affermata da quasi trent’anni nel settore degli impianti elettrici, ha scelto infatti il marchio parmense per rappresentare l’azienda in Italia ed all’estero.

“Abbiamo scoperto la linea aziendale di Erreà l’anno scorso, ma avevamo appena acquistato le nuove divise” affermano Massimo Vandelli e Rossano Romoli (titolari insieme a Fabio Farina e Ivan Montavoci).

“Quest’anno però non ci abbiamo pensato due volte e abbiamo contattato nuovamente Giada Nizzoli, l’agente commerciale che ci aveva presentato la linea” continua Vandelli.

“Abbiamo acquistato delle divise per il lavoro, delle tute da regalare ai nostri dipendenti e degli zaini, quest’ultimi entrambi da utilizzare anche extra-lavoro. Molti dei nostri dipendenti in realtà, se non hanno riunioni particolari, utilizzano tranquillamente i capi Erreà in ufficio, perché oltre ad essere molto comodi sono anche eleganti!” afferma Romoli.

Sì, perché i prodotti Erreà hanno una versatilità invidiabile, essendo adatti sia al tempo libero che all’ufficio.

“Vi dirò di più, molti clienti, dopo averla vista, l’hanno voluta! È quindi diventata un regalo gradito che, tra l’altro, ci fa anche “pubblicità”. Se vedete il nostro logo in giro, ora sapete il perché!”.

Erreà, d’altronde, è diventata famosa in Italia ed all’estero come marchio Made in Italy di ottima qualità e stile unico. Tutti i capi hanno ottenuto la certificazione Oeko-Tex standard 100, un attestato che pone limiti estremamente rigorosi in termini in tema di sostanze nocive per la salute garantendo un elevato livello di sicurezza in qualsiasi condizione di impiego.

“Anche i nostri commerciali, che ci rappresentano in giro per il mondo, indossano Erreà. D’altronde ci teniamo alla nostra immagine! Inoltre ci piaceva l’idea di scegliere un marchio famoso per lo sport, perché è qualcosa di diverso dal solito!”.

Chi è Errevi Elettric?

L’azienda, nata nel 1992, si occupa di progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali ed opera soprattutto nel campo dell’automazione e della logistica.

Un’impresa che punta sull’innovazione e sullo sviluppo tecnologico, per rimanere sempre un passo avanti rispetto alle esigenze del mercato.

Articolo a cura di Tg Imprese