Pelle secca e screpolata: come fare per rimediare

Una problematica come la pelle secca e squamata spesso e volentieri genera disagio e indica uno stato di salute non ottimale dell'epidermide. Per risolvere tale condizione è dunque necessario agire a livello superficiale e per farlo suggeriamo di prendere in considerazione l'uso di prodotti naturali in quanto questi – come spiegato nel sito www.ayurway.it , specializzato in cosmetica ayurvedica – rappresentano la soluzione che più di tutte unisce il rispetto sia per il corpo che per l'ambiente.Prima di arrivare allo step della scelta dei prodotti, bisogna passare dal focus sui segnali da non trascurare e che permettono di capire di avere a che fare con la sopra citata problematica.Sono diversi i sintomi e i segnali della pelle a tendenza secca. Nell’elenco è possibile includere la presenza di macchie, la rigidità della cute, la pelle caratterizzata dalla presenza di squame. Anche gli arrossamenti rappresentano un segnale a cui fare attenzione se si ha il sospetto di avere la pelle secca.Davanti a queste manifestazioni, è bene intervenire il prima possibile. La pelle tendente al secco, infatti, è frequentemente associata a una fastidiosa sensazione di prurito. Il risultato? Il fatto di grattarsi e di mettere di riflesso a rischio ulteriore la protezione della pelle.Per trattare in maniera efficace la pelle secca, è innanzitutto importante essere consapevoli del fatto che anche l’alimentazione conta. In alcuni casi, infatti, la pelle secca può essere un sintomo di squilibri a tavola, risolvibili aumentando, per esempio, l’apporto di acidi grassi essenziali

Altri nutrienti da includere nella propria alimentazione anti pelle secca sono la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E (in caso di carenze comprovate da esami ematici, si può ricorrere all’integrazione).

Molto importante è anche coprirsi con sciarpe durante i mesi invernali e, per quanto possibile, cercare di limitare la permanenza in zone particolarmente inquinate.

Un’altra regola da ricordare quando si parla di lotta contro la pelle secca riguarda il fatto di dedicarsi a docce brevi e non troppo calde - accorgimento utile anche ai fini della sostenibilità - senza parlare del ruolo che ha l’eliminazione dagli ambienti di casa di acari e altri potenziali allergeni (essenziale a tal proposito è passare spesso l’aspirapolvere).

Cosa si può dire in merito ai prodotti? Fondamentale è orientarsi verso soluzioni a efficacia idrofila. In questo modo, si riesce ad attrarre acqua verso la pelle. Lo step successivo prevede il focus su prodotti a carattere umettante. Grazie ad essi, invece, è possibile evitare che l’epidermide perda acqua.

Anche la cadenza di utilizzo dei prodotti è fondamentale. Bisogna idratarsi almeno due volte al giorno. Chi passa tutta la giornata in casa, non può esimersi da questo step della beauty routine.

Un altro suggerimento da non trascurare prevede, una volta finiti la doccia e il bagno, di asciugarsi tamponando delicatamente la pelle. Se possibile, è il caso di utilizzare un asciugamano a nido d’ape in fibre naturali.

Dopo 10 minuti massimo dall’asciugatura, bisogna applicare la crema idratante sul viso e sul corpo.

Un doveroso cenno va dedicato, oltre che agli idratanti, alla qualità dei prodotti per il make up, in particolare agli struccanti. L’acqua micellare è l’optimum per garantire alla pelle il giusto livello di delicatezza.

Tornando un attimo alle peculiarità della crema idratante rammentiamo che, ai fini di un’efficace lotta contro la secchezza della pelle, andrebbe scelta con fattore di protezione solare.

Quella per il viso, come già accennato, va utilizzata due volte al dì. La crema idratante per le mani, invece, andrebbe portata con sé durante la giornata e impiegata al bisogno.