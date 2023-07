Pizza nel barbecue: come si fa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













i barbecue economici ti consentono di cucinare in altro modo, ovvero al forno. Il barbecue, infatti, permette di ottenere ottime pizze, cotte come nel forno a legna della tua pizzeria preferita. Insomma, anche tu puoi gustare una pizza strepitosa che cuore in pochi minuti utilizzando il tuo barbecue, a legna ancor meglio ma anche con quello a gas ottieni il medesimo risultato. Vediamo allora subito come si fa.Per iniziare, ci vuole un piccolo approfondimento in merito la tipo di barbecue che devie avere. Per fare la pizza nel barbecue, ti occorre un prodotto che possa essere richiuso diventando quindi un forno. Vale a dire che se hai un barbecue in muratura, questo trucchetto non ti riesce. Invece, sono perfetti tutti quei barbecue che hanno la parte superiore che si chiude. In questo modo, il calore resta all’interno creando proprio l’effetto forno a legna che ti serve per cucinare la pizza.Una volta chiarito qual è il modello di barbe più indicato per fare la pizza, occorrono anche altri strumenti. È indispensabile la pietra da inserire nel barbecue dove poggiare la pizza. Infatti, è evidente che non puoi riuscire a cucinare la pizza sulle griglie del barbecue.

La pietra rappresenta la soluzione migliore perché ti consente di ottenere una pizza perfetta, fragrante all’esterno e morbida all’interno.



Alternative per fare la pizza nel barbecue



Tuttavia, ci sono anche altre soluzioni che puoi prendere in considerazione se non hai ancora la pietra. Esistono delle teglie apposite che trovi facilmente in commercio. Infine, tieni presente che anche le vaschette in alluminio sono molto pratiche possono andare nel barbecue con la pizza già stesa e condita come piace a te.



Come fare la pizza nel barbecue



Questo punto sei finalmente pronto per fare la pizza nel tuo barbecue. Prepara un impasto con farina, acqua e lievito e lascialo crescere più a lungo possibile. L’Ideale sarebbe addirittura prepararlo il giorno prima per quello dopo.



Accendi il tuo barbecue preferibilmente utilizzando del carbone di legna. Inserisci all’interno la pietra per la pizza affinché si scaldi. Sul piano di lavoro, preleva l’equivalente di due pugni di pasta e stendila aprendola con il dorso delle mani, avendo cura di sistemare un po’ di farina sotto altrimenti si attacca. Condisci la pizza col pomodoro, mozzarella e tutti i condimenti che preferisci. Trasferisci la pizza aiutandoti con una pala sulla pietra nel barbecue, chiudi e lascia cuocere. Dopo un paio di minuti, apri il barbecue e solleva un lembo per controllare la cottura; non resta che augurarti buon appetito!