Prestiti personali online: in Emilia-Romagna la liquidità è la finalità più richiesta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Trovare dei tassi più convenienti di quelli medi rilevati è possibile se si sceglie un prestito online, una soluzione ormai praticata da tutti gli istituti di credito in nome del processo di digitalizzazione che sta riguardando anche il comparto dei finanziamenti.Allo stato attuale è infatti possibile, se si desidera, richiedere un prestito personale completamente da casa grazie all’utilizzo della firma digitale e ai sistemi di sicurezza sempre più sofisticati.Un prestito online presenta vantaggi evidenti rispetto a un prestito personale richiesto in filiale: è più comodo e si gestisce in autonomia, avendo sempre sotto controllo le condizioni, la parte rimborsata e il residuo da pagare.

Prima di tutto, un prestito personale online è più economico e offre tassi medi sempre più bassi rispetto alla media di mercato.

Un canale utile per non sbagliare nella ricerca è il comparatore PrestitiOnline.it che permette di accedere alle migliori offerte di prestiti personali e ottenere una consulenza su misura. Proprio dall’Osservatorio Prestiti della piattaforma online arriva la fotografia sui comportamenti degli italiani riguardo alla domanda di prestiti personali.

In particolare, per la regione Emilia-Romagna l’Osservatorio rende noti i dati relativi a questo primo periodo dell’anno.



Crescono le finalità consolidamento e auto nuova, la ristrutturazione risente del Superbonus



Secondo l’Osservatorio PrestitiOnline.it cresce in Emilia-Romagna la domanda di prestiti consolidamento debiti negli ultimi sei mesi, dal 14,7% al 19,4%.

Stessa sorte per la domanda di prestiti auto nuova o a km zero, che passa dal 3,4% del quarto trimestre 2023 al 6,6% di questo primo trimestre dell’anno, confermandosi come la finalità con la crescita più rilevante registrata.





Se invece guardiamo la finalità più richiesta, il primato è dei prestiti liquidità, che fanno segnare il 27,3% della domanda totale.

Perde oltre 3 punti percentuali anche la finalità ristrutturazione casa, che subisce il contraccolpo dello stop al Superbonus 110%, passando nello stesso periodo dal 13,0% al 10,1%.



Si richiedono somme più alte per durate più lunghe



Le rilevazioni documentano che in Emilia-Romagna una richiesta di prestito personale su tre (33,2%) è per una durata di 5 anni; buono anche l’andamento delle durate superiori a 8 anni con il 16,8% delle richieste, in aumento rispetto al 14,1% trimestre precedente.

Riguardo agli importi, un prestito su quattro (25,1%) ha un valore tra i 5.000 e i 10.000 euro, mentre il 20,6% delle richieste sono per piccole somme, tra i 2.500 e i 5.000 euro.

L’importo medio domandato è di 12.600 euro, in lieve crescita rispetto ai 12.200 euro del trimestre precedente.

Gli importi medi sono in aumento per quasi tutte le finalità, fatta eccezione per la ristrutturazione che passa da 16.100 euro a 15.000 euro nel primo trimestre 2024, le spese per viaggi e matrimonio che calano da 7.600 euro a 5.700 euro e le spese mediche, da 5.900 euro a 5.300 euro.



Si alza l’età media di chi sceglie di pagare con un prestito



L’Osservatorio rende noto anche il dato sull’età media dei soggetti che si rivolgono alla piattaforma di PrestitiOnline.it per trovare un prestito alle condizioni migliori del mercato. Nel primo trimestre dell’anno si rileva una crescita dai 41,5 anni (quarto trimestre 2023) ai 42,7 anni attuali.

Un quarto della domanda (25,2%) arriva da soggetti con età tra i 36 anni e i 45 anni, un altro quarto (26,0%) da soggetti con età tra i 36 e i 45 anni. Infine, un altro 24,4% di richieste è da parte di 25-35enni.