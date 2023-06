Quali sono gli psicologi più richiesti?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Approfondire il proprio know how in ottica accademica è necessario per iniziare una carriera come psicologi. Ciò nonostante, è bene anche sottolineare come un professionista di questo tipo debba formarsi in maniera praticamente costante, in modo da offrire consulenze e terapie efficaci ai propri pazienti.Indipendentemente dalla specializzazione è giusto sapere che tutti gli psicologi (e in generale gli operatori del settore sanitario), una volta abilitati alla professione, a cadenza triennale sono tenuti a frequentare dei corsi di aggiornamento – accessibili anche online su siti come ebookecm.it – finalizzati all'ottenimento di una certa quantità di crediti formativi.Occorre chiarire, trattandosi dello scopo di questo approfondimento, che chi intraprende un percorso di studi in ambito psicologico avrà, successivamente, a disposizione numerose specializzazioni percorribili. Il mercato formativo italiano, infatti, si rivela particolarmente variegato, vedendo come la materia possa essere applicata a svariati ambiti. I master rappresentano, dunque, uno strumento necessario per costituire una professionalità fattiva, specifica ed orientata ai vari mercati del lavoro in cui figure come quella dello psicologo risultano essere estremamente richieste.

Occorre, dunque, scegliere il proprio percorso professionalizzante in maniera consapevole, ragionando su molteplici fattori, come le proprie attitudini personali e la direzione che si intende intraprendere con il proprio percorso. Scopriamo, di seguito, quali sono gli psicologi più richiesti.



Psicologi del comportamento alimentare



Apriamo il nostro elenco con gli psicologi dotati di conoscenze relative ai principali quadri clinici e alle relative possibilità di cura che riguardano il mondo dell’alimentazione. Gli psicologi specializzati in comportamento alimentare posseggono le competenze adeguate ad esaminare i processi che influenzano la scelta alimentare, i pensieri che inducono ad arrendersi durante una dieta e tutte le strategie di sostegno e risoluzione che i pazienti possono attuare per ridurre le problematiche alimentari fino a risolverle. Gli psicologi del comportamento alimentare esercitano un ruolo di prevenzione e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, offrendo un supporto emotivo mirato ai loro pazienti e fornendo servizi di consulenza per genitori, bambini e adulti.



Psicosessuologi clinica



Altro percorso professionalizzante in grado di formare alcune tra le figure più richieste in ambito psicologico riguarda la psicosessuologia, fornendo gli strumenti necessari per progettare e gestire interventi di educazione alla salute e alla sessualità. Questa tipologia di professionisti offre consulenze a studenti, genitori, insegnanti, coppie e addetti ai lavori nell’ambito sociosanitario.



Psicologi giuridici e forensi



Queste figure professionali si occupano di perizie, relazioni e consulenze tecniche d’ufficio o di parte in ambito giuridico. Chi decide di intraprendere un percorso professionalizzante in questo senso acquisirà dei tool cognitivi psicodiagnostici necessari in ambito forense e peritale. Gli psicologi giuridici e forensi possono lavorare sia da liberi professionisti che come Giudici Onorari presso la Corte di appello o, in generale, lavorando in ambito istituzionale.



Psicologi pediatrici



Infine, gli psicologi pediatrici sono professionisti esperti nella progettazione di interventi di supporto psicologico rivolti all’età evolutiva. Chi intraprende un percorso di questo tipo ha modo di sviluppare competenze utili per la prevenzione dei disordini dello sviluppo in età pediatrica, l’intervento degli esiti dei trattamenti e la formulazione di diagnosi relativi ai bisogni dei bambini.