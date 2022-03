Servizio allestimento furgoni per ogni genere di utilizzo ed esigenza

Il servizio di allestimento dei furgoni usati consente di personalizzare il proprio furgone, o comunque qualsiasi furgone usato, in base alle proprie esigenze di utilizzo e al risultato che si desidera ottenere. Gli allestimenti vengono studiati e personalizzati con la massima accuratezza per permettere agli operatori di lavorare con comfort e sicurezza, e soprattutto di organizzare lo spazio secondo le diverse necessità.L’ allestimento furgoni usato offre diverse opportunità di utilizzo del proprio furgone per motivi professionali. Prima di tutto, il rivestimento interno e l’installazione dei pianali consentono di lavorare senza problemi e di trasportare qualsiasi tipo di oggetto, senza alcun rischio di danneggiare le parti interne della carrozzeria.Inoltre, grazie all’allestimento del furgone, è possibile creare un vero e proprio laboratorio/officina mobile, con tutto l’occorrente per effettuare ogni genere di intervento.In tutte queste situazioni, il furgone può essere predisposto per trasportare attrezzi e strumenti necessari per effettuare il proprio lavoro, in merito all’allestimento degli interni utilizzando pannelli speciali per la pavimentazione e rivestimenti nei quali si inseriscono scaffali, mensole e contenitori.Gli appositi scaffali predisposti per contenere attrezzi e utensili evitano le situazioni di disordine e consentono di avere sempre tutto a portata di mano, evitando il rischio di perdere qualcosa. In aggiunta a cassetti e scaffali interni, è possibile allestire anche una struttura portaoggetti professionale sul tetto del furgone stesso, in maniera tale da poter trasportare senza alcun problema né rischio, anche le attrezzature più pesanti e ingombranti: scale, lamiere, tubature, materiale per edilizia e così via.L’allestimento furgoni, come abbiamo visto, consiste nel trasformare il vano carico in un ambiente di lavoro vero e proprio, così da poter organizzare la propria attività con il massimo comfort. Alcuni esempi tipici di attività che possono usufruire di un furgone allestito come ambiente di lavoro è quella degli elettricisti, degli idraulici, di chi si occupa di manutenzione di autoveicoli, di lavori stradali o di giardinaggio.È possibile richiedere una consulenza e un preventivo dettagliato per allestire il proprio furgone per realizzare un ambiente di lavoro confortevole e funzionale. Oltre agli allestimenti standard, l’azienda è a disposizione per fornire soluzioni personalizzate e studiate su misura.Gli allestimenti possono includere il montaggio del pianale pavimentazione, il rivestimento laterale con eventuale inserimento di vano portautensili e di contenitori per attrezzi e strumenti di lavoro, e l’installazione di un elemento portatutto da sistemare sul tetto, ideale per il trasporto di scale, tubi, cassette, cartelli stradali e ogni tipo di prodotto piuttosto ingombrante.Scaffali e strutture portautensili sono modulari e possono essere adattati secondo le specifiche preferenze e il tipo di oggetti e accessori che si è soliti trasportare.Articolo promozionale