Soggiorno rustico: idee e suggerimenti per un arredamento di charme

stile rustico e sei alla ricerca di ispirazione ecco una serie di idee e suggerimenti per arredare il tuo soggiorno in modo perfetto.Per arredare un soggiorno rustico, puoi seguire due scuole di pensiero: una più tradizionale, che abbraccia l'arredamento vintage, e l'altra più contemporanea, caratterizzata da un mix di arredi e accessori. Nel primo caso, l'ambiente stesso deve essere intrinsecamente rustico, con elementi tipici di questo stile. Le pareti possono essere rivestite in pietra, i soffitti in legno con travi a vista e il pavimento può essere realizzato in legno, pietra o, al massimo, in cotto.Un bellissimo soggiorno in stile rustico richiede poltrone dal design molto imbottito, con tonalità calde e scure come il marrone e il rosso intenso, che saranno posizionate intorno al camino, perché è lui il vero must di questo ambiente. Nei soggiorni rustici, spesso i soffitti sono alti e da essi pendono lampadari meravigliosi con candele per ricreare un’atmosfera soffusa. Le pareti, invece, possono essere decorate con una serie di quadri, soprattutto ritratti di famiglia, per aggiungere un tocco personale e autentico.Se desideri creare un soggiorno rustico chic in chiave moderna-contemporanea, puoi optare per un mix di stili. Quando acquisti i mobili, dai un'occhiata ai mercatini dell'usato, dove puoi trovare numerosi complementi vintage ricchi di storia, perfetti per questo spazio: ad esempio puoi aggiungere alcuni accessori in legno grezzo o recuperare una vecchia cristalliera o un tavolino, che potresti far sbiancare per alleggerire l'atmosfera.

Le candele e una vecchia poltrona in cuoio sono ottimi elementi da aggiungere, e non dimenticare di posizionare un tappeto sul pavimento per completare l'arredamento rustico.



Tavoli in Stile Rustico: per un'atmosfera accogliente e tradizionale



Tra i protagonisti assoluti di questa tipologia di arredamento non possono mancare i tavoli. Per chi desidera un'atmosfera calda e accogliente nel proprio soggiorno, i tavoli in stile rustico sono la scelta perfetta, perché si ispirano alle tradizioni e al fascino dei cottage di campagna, offrendo un'atmosfera informale e unica.

I tavoli per il soggiorno in stile rustico sono spesso realizzati con legno massiccio, come quercia o pino, che dona un aspetto robusto e autentico. I dettagli artigianali, come le venature del legno e le finiture a mano, aggiungono un tocco di personalità e carattere. Questi tavoli possono presentare linee semplici e tradizionali, o dettagli intagliati e sagomati che richiamano la natura e la vita rurale.



Una delle caratteristiche distintive dei tavoli in stile rustico è la sensazione di calore e familiarità che trasmettono. Sul mercato esistono numerosi modelli di tavoli per il soggiorno per cui non sarà difficile trovare soluzioni in stile rustico, magari che comprendano anche cassetti o ripiani integrati per fornire spazio di archiviazione aggiuntivo per oggetti come tovaglie, tovaglioli o posate.



Quali colori e materiali scegliere per un soggiorno rustico?



L’uso di materiali assolutamente naturali evitando, anche se non del tutto, i complementi laccati e dai colori forti è molto in voga soprattutto tra chi ha nostalgia dello stile antico, tipico delle case dei nonni.

In un soggiorno rustico che si rispetti bisogna utilizzare materiali naturali: sono proprio questi che stabiliscono la palette cromatica di base. L’arredamento rustico è di solito incentrato sulle varie sfumature del marrone, da quelle più calde alle più intense e scure. A queste si associano tinte come bianco panna ma anche rosso e arancione. Questa combinazione di colori crea un'atmosfera accogliente e calda, tipica degli ambienti rustici. Il marrone rappresenta la terra e il legno, mentre il bianco panna aggiunge un tocco di luminosità e purezza.



Nell'ambito dell'arredamento rustico, è possibile utilizzare con moderazione tonalità rosse e arancioni per creare punti di interesse e contrasto. Tuttavia, spesso si usano anche varianti color tortora, che sfumano verso il grigio e il bianco. Le tonalità del tortora si rivelano molto versatili e si adattano perfettamente agli elementi naturali presenti nel soggiorno, come pietra, mattone e rame, materiali che donano texture e carattere all'ambiente. È importante sottolineare che non è necessario utilizzare esclusivamente materiali naturali: le carte da parati per il soggiorno che imitano queste materie prime risultano perfette per creare un'atmosfera autentica.



Negli ambienti rustici bisogna evitare a tutti i costi accostamenti forti e contrastanti, nonché colori intensi: l'obiettivo è creare un'atmosfera rilassante e armoniosa, quindi è meglio optare per una palette di colori più sobri e tonalità che richiamino la natura circostante. Si possono aggiungere tocchi di colore con dettagli come cuscini, tappeti o accessori decorativi, ma sempre mantenendo un equilibrio visivo.