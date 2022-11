Tether (USDT): tutte le informazioni utili

La stablecoin Tether è stata creata nel 2014 da Brock Pierce, Reeve Collins e Steve Collins. L’idea delle stablecoin è stata proposta per la prima volta nel 2012 da J. R. Willet in un White Paper che spiega la possibilità di realizzare criptovalute sul protocollo di Bitcoin.La blockchain di Bitcoin è servita come base per la creazione di USDT. Realcoin era il suo nome originale quando è stata presentata ufficialmente nel 2014. In seguito, i fondatori della stablecoin hanno cambiato il nome in USTether prima di scegliere definitivamente Tether (USDT).Tether sostiene che una riserva di dollari USA sostiene USDT in rapporto 1:1, consentendo così a USDT di mantenere un prezzo costante equivalente a quello del dollaro USA.Come anticipato, Tether (USDT) è una stablecoin ovvero una criptovaluta che replica il prezzo di un asset sottostante come il dollaro e per questo è meno soggetta alla volatilità tipica delle altre crypto come Bitcoin, Ethereum o Dogecoin.Grazie a Tether, e alle stablecoin, il mondo delle criptovalute dispone ora di un'opzione meno volatile per l'archiviazione del denaro e la conduzione degli scambi.Una delle stablecoin più note nel settore delle criptovalute è Tether; questa stablecoin è rinomata per la facilità di interazione con le piattaforme che convertono le criptovalute in denaro. Negli ultimi anni, USDT è stato rapidamente adottato dagli utenti e ad oggi è una delle maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato.Data la sua popolarità, Tether (USDT) è disponibile sulla maggior parte degli exchange per criptovalute. In pochi semplici passaggi potrete dunque creare un conto ed acquistare USDT tramite i principali metodi di pagamento. Dopodiché potrete conservare al sicuro i vostri USDT all’interno di un wallet crypto, che sia esso hardware o software.Come BTC ha la blockchain di Bitcoin ed ETH quella di Ethereum, Tether (USDT) non ha invece una propria rete di blockchain.

Tether (USDT) è una criptovaluta di secondo livello che è stata progettata per funzionare con le blockchain di Bitcoin, Ethereum, EOS, Algorand, Tron, e OMG.

L'offerta di USDT non è programmata dunque dall’algoritmo della blockchain, a differenza di BTC o ETH. Questo significa che finché la società centralizzata che gestisce Tether è in grado di sostenere il prezzo di ogni nuova moneta con la sua riserva di liquidità, può emettere altri token per soddisfare la domanda degli utenti. Il successo di Tether ha contribuito a diffondere le stablecoin, anche tra i principianti. Il valore delle stablecoin infatti è semplice da calcolare perché replica esattamente quello di un asset. Un USDT infatti ha lo stesso prezzo di un dollaro americano, non sono richiesti calcoli aggiuntivi.