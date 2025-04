Funerali Papa, il mondo in piazza San Pietro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Oggi, sabato 26 aprile 2025, Roma e il mondo intero si preparano a rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Per tutta la notte, in parte anche sotto ad una pioggia battente, migliaia di fedeli hanno sostato all'esterno di Piazza San Pietro per essere primi ad accorrere, alle prime luci dell'alba, all'apertura delle transenne, all'interno della piazza. Per partecipare ad una celebrazione che entrerà nella storia.



Funerali in Piazza San Pietro

Alle ore 10:00, sul sagrato della Basilica di San Pietro, avrà inizio la Messa esequiale, che sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.

La cerimonia vedrà la partecipazione prevista di oltre 200.000 persone e 130 delegazioni ufficiali, tra cui 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti.

L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming su Rai 1, Canale 5, La7, Sky TG24 e i canali ufficiali del Vaticano, e su tutte le piattaforme delle tv del mondo.

Al termine della Messa, la salma di Papa Francesco sarà traslata in corteo a passo d'uomo dalla Basilica di San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, percorrendo circa 7 chilometri, affinché i fedeli possano rendere omaggio lungo il tragitto.L'arrivo è previsto intorno alle ore 13:00. La tumulazione all'interno della basilica sarà un atto privato, non ripreso dalle telecamere.Per l’occasione, Roma attiverà un imponente dispositivo di sicurezza e viabilità.Saranno previste chiusure al traffico e deviazioni per consentire il passaggio del corteo e garantire l'ordine pubblico.La metropolitana di Roma (linee A, B e C) prolungherà l'orario di servizio fino all'1:30 del mattino per facilitare gli spostamenti dei pellegrini.