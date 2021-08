Rimini: chiuso locale, più di 1000 giovani a ballare

Erano piu' di mille i giovani che, questa notte, ballavano nelle tre sale della discoteca Ecu di via Coriano a Rimini in violazione di ogni misura di legge per il contenimento del Covid. Questa e numerose altre violazioni, hanno portato la Polizia Locale di Rimini, sul posto dopo la segnalazione giunta alla Centrale Operativa, a chiudere immediatamente il locale, deferendo il titolare alla Autorita' Giudiziaria. Durante i controlli, eseguiti anche con il supporto dell'unita' cinofila, e in collaborazione con gli uffici dellaQuestura, sono stati sequestrati modesti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina. Segnalato lo stato precario di diversi ragazzi, probabilmente sotto l'effetto di ecstasy e lsd.Oltre alla violazione della normativa Covid, al gestore dell'Ecu sono state anche contestate irregolarita' per le uscite di sicurezza, per gli estintori e per l'unica presenza di un addetto alla sicurezza.