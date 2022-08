Green pass, Letta rivendica scelte di Speranza: 'Garantita la libertà'

'Il nostro lavoro vedrà come punto di riferimento importante il ministro della Salute che ha impersonificato in questi due anni cosa vogliono dire le nostre scelte a favore della sicurezza dei cittadini, una sicurezza che ha garantito la libertà dei cittadini italiani. Scelte che noi rivendichiamo come altre rispetto a quanto la destra ha immaginato di fare durante le stagioni dei Governi che ci hanno visti protagonisti'. A usare queste parole ieri è stato il segretario Pd Enrico Letta.Letta, insomma, difende completamente l'operato del ministro Speranza e ne rivendica come proprie le scelte nella gestione della pandemia e, ovviamente, in particolare sull'applicazione del green pass.