'L'accoglienza dei minori stranieri sta diventando insostenibile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così i parlamentari Pd Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra e Enza Rando analizzano i problemi legati all'accoglienza di un numero più che raddoppiato negli ultimi 18 mesi, di minori stranieri non accompagnati a Modena. Un allarme al peso insostenibile sul sistema lanciato già nel luglio del 2021 quando il sindaco annunciò pubblicamente e con una lettera inviata al Ministero il rischio di dovere essere obbligato a respingere i minori stranieri in esubero. Un appello che a emergenza non risolta, si ripete oggi, a parti inverse, con il Pd non più al governo verso il nuovo ministro dell'Interno Piantedosi.'Modena e le altre città - continuano i parlamentari PD - non possono essere lasciate sole a garantire la pur giusta istanza di solidarietà che un Paese civile deve sempre garantire ma se le persone vengono lasciate sole si sa bene dove sfocia la marginalità.Serve che il governo assuma un ruolo di indirizzo e di corresponsabilità e vada oltre un atteggiamento di routine che non risolve i problemi.Se il ministro Piantedosi non affronta con urgenza queste criticità si rischia l'esplosione di conflitti sociali. A meno che - concludono Vaccari, Guerra e Rando - non si voglia proprio questo per ragioni di propaganda. Ci auguriamo di no, lo incalzeremo perché ciò non avvenga e interrogheremo per chiedergli di riferire in Parlamento.Nella foto, l'onorevole Stefano Vaccari