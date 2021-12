'Modena, hub via Minutara, code chilometriche intollerabili'

'Le code chilometriche verificatesi il 26 dicembre al drive through di via Minutara a Modena, fino a giungere alla rotatoria di via Divisione Acqui, rappresentano un episodio intollerabile per la nostra città. Ricordiamo che all’interno delle autovetture in coda si trovavano anche cittadini con sintomi in attesa di effettuare il tampone che sono rimasti in fila sotto la pioggia per ore e che in molti casi si trattava di prenotazioni fissate dalla stessa Ausl'. A interrogare l'amministrazione comunale su quanto accaduto il giorno di Santo Stefano all'hub di Modena sono i consiglieri di Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini e Antonio Baldini.'Ricordiamo che il drive through di Modena era l’unico aperto in tutta la provincia e l’Ausl aveva disposto all’interno della struttura solo due addetti al tampone, ebbene i tempi di attesa sono arrivati fino a 5 ore e la polizia locale è stata impegnata nella impresa improba di smaltire il traffico - continuano Baldini e Rossini -.