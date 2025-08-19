Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tangenziale Rabin: chiusura e lavori da due milioni di euro per due chilometri davvero necessari?

Tangenziale Rabin: chiusura e lavori da due milioni di euro per due chilometri davvero necessari?
Abbiamo percorso il tratto chiuso alla circolazione fino al 9 settembre. Per rifacimento di una pavimentazione che non sembrerebbe averne bisogno.

1 minuto di lettura
Dal 19 agosto al 9 settembre un asse stradale importante per il traffico soprattutto commerciale sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. Un periodo che coincide con il rientro dalle ferie e il riavvio di molte attività. Ma sul cantiere pesano dei dubbi, legati al buono stato in cui si presenta lo stesso manto stradale giudicato da rimuovere e quindi all'opportunità di lavori di rifacimento radicale del manto stradale, L'obiettivo della pressa ha percorso il tratto In entrambe le direzioni, di mattina e di sera.

 


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

