Penalisti in piazza per la separazione delle carriere

Due giorni di udienze sospese quello indetto dalla Camera penale di Modena. L'associazione degli avvocati penalisti, come già fatto da altri colleghi in Italia, contesta la gestione del fascicolo d’indagine sul disastro della funivia del Mottarone in un primo tempo assegnato a se stessa dal giudice Donatella Banci Buonamici, poi sostituita con decreto del presidente del tribunale di Verbania dalla titolare dell’ufficio del gip Elena Ceriotti.Un fatto che per la Camera Penale riporta l'attenzione sull'ormai eterno problema legato alla mancata separazione delle carriere dei magistrati che porrebbe un vulnus nel sistema giudiziario italiano. Un sistema, sotto questo aspetto da cambiare, come conferma il Presidente della Camera di Modena Roberto Ricco questa mattina nel corso del presidio organizzato in piazza Mazzini a Modena, nella prima delle due giornate di astensione dalle udienza.