Fiori e piante per Natale: la stella rimane la preferita dai modenesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Modena e provincia si conferma il trend nazionale, come spiega Daniele Marsigli, Presidente Assofioristi Confesercenti Modena e titolare del negozio 'La casa del fiore' a Savignano sul Panaro: 'Seppur percentualmente in leggero calo rispetto ai dati del sondaggio nazionale, la stella di Natale rimane la più venduta. È una pianta ornamentale e molto scenografica e soprattutto è una pianta italiana, quindi chi l'acquista contribuisce anche a sostenere la nostra filiera.

Bene anche le vendite di ciclamini, rosa di Natale (Helleborus) mentre come fiori recisi, tra i più venduti ci sono gli Amaryllis e le rose con i brillantini'.



'I prezzi e le vendite sono stabili rispetto allo scorso anno ma, eventuali scostamenti, sia in positivo che in negativo si potranno registrare solo dopo Natale. Sicuramente, quello che possiamo già constatare è la voglia dei modenesi di acquistare un omaggio floreale e spesso si prediligono i negozi di prossimità proprio per l'esperienza, la professionalità e la cura del prodotto e della confezione, molto richiesta in questo periodo. Dai fiorai e dalle fioraie 'sotto casa' si possono trovare i giusti prodotti e i consigli utili per mantenere le piante e i fiori a lungo oltre che un'ottima qualità' conclude Marsigli.



Nella foto Daniele Marsigli