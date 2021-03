Mascherine lavabili, su 800 testate nemmeno una è sicura

Il laboratorio messo in piedi agli esordi della pandemia dall'Univeristà di Bologna per verificare l'efficacia delle mascherine in circolazione ne ha testate più di 800 in un anno. E 'non abbiamo mai trovato una mascherina lavabile che fosse certificabile', testimonia la responsabile del laboratorio, Cristiana Boi, docente di ingegneria civile e dei materiali. 'Al momento una mascherina lavabile sicura non esiste', insiste a margine della presentazione della mascherina ecologica della cooperativa Eta Beta, che al suo interno ha un filtro sostituibile. Bisogna 'smettere di usare le mascherine fai-da-te che hanno un livello di protezione nullo, ho qualcosa sulla faccia ma è come se non avessi nulla. La ricerca ha concluso unanimemente. Se poteva essere giustificato agli albori pandemia, oggi non è più giustificato: c'è l'evidenza che mascherine fai-da-te non proteggono e ora le mascherine sono largamente disponibili', conclude Francesco Violante, docente dell'Alma Mater e direttore della Medicina del lavoro del Policlinico Sant'Orsola di Bologna.