Salone nautico Bologna, bene primo week end: 100 imbarcazioni esposte

E' un bilancio positivo quello del primo fine settimana della edizione del Salone Nautico di Bologna. Prima edizione bolognese: apprezzabile lo sforzo di realizzare un evento simile in una città lontana dal mare e in un momento come quello attuale che non favorisce gli spostamenti. “Certo i numeri non sono quelli preventivati lo scorso anno, prima del Covid 19, quando abbiamo progettato il primo salone della nautica tra i 5 e i 18 metri – dichiara il presidente di Snidi, Gennaro Amato ‒ eppure siamo qui. Molti cantieri hanno dovuto rinunciare non potendo, in questo periodo, investire risorse mentre hanno operai in cassa integrazione e le continue variazioni della pandemia hanno fatto il resto, ma per noi è importante aver avviato il progetto per poter puntare subito ad un programma di sviluppo dal prossimo anno”.

Sono 47 gli espositori presenti al Salone di Bologna e quasi 100 le imbarcazioni esposte nei tre padiglioni del quartiere fieristico di BolognaFiere. Il salone, che dura nove giorni e racchiude due weekend, propone un’area dedicata alle imbarcazioni tra i 5 ed i 18 metri nonché motori, accessori e servizi dell’intera filiera nautica.

Numerose le novità, alcune in anteprima internazionale, presenti all’esposizione della prima edizione del SNB. La partecipazione del cantiere cinese AlumBoats, per la prima volta in Italia, indica l’interesse internazionale per la piazza emiliana, ma anche le esclusive dei produttori italiani sottolineano l’attenzione a questa nuova fiera, come: i campani Collin’s Marine che presenteranno in anteprima il gommone Panamera PY95, Italiamarine con il nuovo 31 Cabin ed un'altra sorpresa in definizione, i siciliani di Marine Site con le due barche 19XL e 19XL Fischer, i romagnoli dell’azienda Mitek con la gamma di motori elettrici e l’anteprima del nuovo outboard, per non dimenticare i lombardi di PMP che nei servizi presentano l’assoluta novità del martinetto radiocomandato Formula 1 T30.

Tra i cantieri presenti Rio Yachts, Spx, Italiamarine, Altamarea, 2Bar, mentre per le produzioni di gozzi ci sono nomi leader come: Nautica Esposito e Cantieri Mimì. Nel segmento motori l’attenzione è rivolta ai motori elettrici Mitek che producono una riduzione fino al 90% di emissioni di CO2 in atmosfera, in linea con la filosofia ambientale con la quale gli organizzatori apriranno sempre più al mondo della vela.

L’accesso al Salone Nautico di Bologna, aperto fino al 25 ottobre, è previsto tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con accesso dal varco Costituzione.