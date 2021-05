Vaccinazioni in forte calo in Emilia-Romagna e Modena

Le 40.000 dosi giornaliere obiettivo regionale e le 6000 giornaliere a Modena sono ormai un ricordo. La scorsa settimana, colpa le forniture scarse di vaccini (garantite almeno rispetto alle previsioni di fatto solo qualle di Pfizer), la media giornaliera ha continuato ad abbassarsi. Costantemente. A livello regionale dai 35.000 della metà della scorsa settimana si è passati ai 30.123 del del giorno 17,poi ai 27528 del giorno 18 e ai 26.706 del 19 maggio (ieri sera). Un dato frutto chiaramente della riduzione delle dosi inoculate a livello delle singole province. A Modena se il giorno 15 maggio il saldo dei vaccini somministrati a fine giornata era di 332.949 dosi, dopo 4 giorni, il 18, era 347.425. Ovvero 14.476 in più. Che significa una media di 3600 vaccini al giorno. L'obiettivo delle 5000-6000 dosi al giorno somministrate in provincia di Modena, già raggiunto in alcuni giorni di aprile e ad inizio maggio, rappresentava un livello che era possibile e necessario mantenere, almeno per contribuire allo sforzo comune per il raggiungimento delle 500.000 dosi giornaliere. Fatto sta così non è, e non certo in questo caso per responsabilità degli organismi locali, bensì per i ritardi, la scarsità e l'intermittenza delle forniture che non consentono di attuare una programmazione oltre la settimana.Oggi il punto sulla campagna vaccinale sarà al centro di un incontro con gli organi di informazione della Coordinatrice del piano vaccinale per la provincia di Modena, Silvana Borsari.Gi.Ga.