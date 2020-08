A Hamilton anche il GP del Belgio, Ferrari 13° e 14°

Le Ferrari non riescono a risollevare, in gara, il pessimo risultato delle prove con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che finiscono il Gran Premio rispettivamente al 13° ed al 14° posto. Storia già scritta, come, quella in vetta alla classifica, delle due Mercedes. Ancora una volta davanti. Prima e seconda, con quella di Hamilton che dopo essere partita in pole, ha chiuso in testa la gara con 8 secondi di vantaggio da Bottas e lasciando al terzo posto Max Verstappen.Per Hamilton si tratta della quinta vittoria di stagione che lo pone saldamente alla testa della classifica piloti con 157 punti seguito da Verstappen a 110 punti e Bottas a 107. Leclerc è quinto a 45 punti, Vettel 13esimo con 16 punti.

L’ordine di arrivo del Gran Premio del Belgio

Hamilton (Mercedes) Bottas (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Ricciardo (Renault) Ocon (Renault) Albon (Red Bull) Norris (McLaren) Gasli (Alpha Tauri) Stroll (Racing Point) Perez (Racing Point) Kvyat (Alpha Tauri) Raikkonen (Alpha Tauri) Vettel (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Grosjean (Haas) Latifi (Williams) Magnussen (Haas)

Ritirati:

Russell (Williams)

Giovinazzi (Alfa Romeo)

Sainz (McLaren)