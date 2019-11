Fiumi in rapida crescita: chiusi ancora i ponti sul Secchia

Dalla ore 3.00 a Modena sono stati chiusi al transito ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia causa nuovo innalzamento dei livelli dei fiumi. Chiuso alle ore 8 anche il ponte sul Tiepido, su strada Curtatona

L’evoluzione del fenomeno in base alle piogge in pianura e all’apporto idrico dalla montagna, anche a causa dello scioglimento della neve.

Il Centro operativo comunale (Coc), in accordo con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, nel valutare i provvedimenti da attuare nel nodo idraulico modenese in occasione dell’allerta per il maltempo che continua, ha deciso una nuova chiusura di ponte Alto e ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera.