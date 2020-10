'Ed il sindaco contraddice Conte e Mattarella'

Eppure Modena non è indenne dal virus, i contagi aumentano ogni giorno anche sotto la Ghirlandina. Non è il momento di una vita brillante ma prudente, il più possibile ritirata.

Ed ecco che, da piazza Grande, il sindaco Muzzarelli Incita ad uscire di casa e passare serate spensierate in compagnia: “…i modenesi possono godersi le serate all’aperto in centro storico, per questo prolungherò la manifestazione estiva ‘Tavolini sotto le Stelle’ sino alla fine dell’anno”.

'Mattarella dal Quirinale: “Per la lotta al Coronavirus occorre le istituzioni parlino all’unisono, in coro. È una responsabilità di tutti…”. Conte precisa in tv: “… bisogna limitare gli spostamenti superflui, circolare solo per ragioni di necessità, lavoro, studio, impegno … restando il più possibile nel proprio nucleo familiare, incombe un nuovo lockdown”

