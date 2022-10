Gp Giappone nel segno della pioggia: Verstappen vince gara e Mondiale

Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 in Giappone e, a fine gara, ottiene anche la matematica certezza della vittoria mondiale. In una gara condizionata dalla pioggia la Red Bull domina dopo una partenza seguita immediatamente dalla bandiera rossa. Al primo giro finisce infatti a muro lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. La gara si interrompe alle 10.03: dietro a Verstappen taglia il traguardo Leclerc davanti a Perez, ma a fine gara i commissari invertono le posizioni penalizzando il ferrarista con 5 secondi per un taglio di pista all'ultima chicane.Pur non avendo completato il 75% della gara, la Fia attribuisce punteggio pieno per una gara gestita dal limite di tempo e non dal numero di giri. Max Verstappen guadagna quindi dieci punti su Leclerc e sette su Perez divenendo campione del mondo per la seconda volta in carriera.