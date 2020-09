GP Monza, Pole Hamilton, le Ferrari sbagliano tutto

La Mercedes diconquista la pole position del Gran Premio di Monza. Per il pilota inglese si tratta della 94esima della sua carriera. Accanto a lui in griglia partirà il compagno di squadra, secondo. Terzo tempo per Sainz con la McLaren. Poi Perez, Verstappen, Norris e Ricciardo. Male leeliminato nel Q1 partirà dal 17esimo posto;, eliminato nel Q2, partirà dal 13esimo. Si tratta della peggiore prestazione mai registrata dalla Scuderia a Monza.La griglia di partenza del GP di Formula 1 di Monza

