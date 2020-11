Hamilton vince anche in Bahrain. Ferrari decima e tredicesima

Lewis Hamilton vince il GP del Bahrain, terzultimo appuntamento della stagione 2020. Il britannico della Mercedes, già campione del mondo, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi le due Red Bull di Max Verstappen – che avvicina così la seconda posizione nel mondiale grazie anche al punto aggiuntivo ottenuto con il giro veloce – e Alexander Albon. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris, capace di piazzarsi davanti a Carlos Sainz e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly. A chiudere la top ten, poi, le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, separate dalla Mercedes di Valtteri Bottas, e al decimo posto la prima delle Ferrari guidata da Charles Leclerc. Solo 13esima, invece, Sebastian Vettel. Paura, invece, per Romain Grosjean, autore di un pauroso incidente con la sua Haas a finire contro le barriere e a prendere fuoco; il pilota, trasportato in ospedale per accertamenti, ha riportato bruciature alle mani e alle caviglie.