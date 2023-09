MotoGp, Martin è davvero 'Martinator' e domina Misano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Primo alla partenza ha saputo tenere testa agli attacchi, nella prima parte della gara, di Pecco Bagnaia che si è arreso anche alla forza fisica e d'animo di Marco Bezzecchi e con la mano il pollice dolorante è riuscito a conquistare il secondo posto finale. Quasi lacrime alla fine ma tanta soddisfazione. Strepitosa la gara di Daniel Pedrosa, quarto, davanti a Vinales.Con la vittoria di oggi Martin aggiunge un bottino importante in termini di punti che lo distanziano di soli 36 punti da Pecco Bagnaia, in testa al mondiale.'Sono stato spinto a correre perché volevo fare una bella gara per i fan oltre che per me. Però ero distrutto dopo metà gara. Il nuovo regolamento non aiuta sulla pressione anteriore. Non è stato semplice' - il commento a fine gara di Pecco Bagnaia.