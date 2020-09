MXGPLombardia: Kiara Fontanesi sul podio, Benistant vince la EMX 250c

In una fresca giornata di sole settembrino con pista perfetta e 84 moto in pista si sono disputate ieri le prime gare del trittico MXGP di Mantova, che vedrà il Motoclub Tazio Nuvolari impegnato fino al 4 ottobre.

La giornata di apertura del #MXGPLombardia è stata riservata al terzo Round del mondiale femminile che era assente dai palinsesti dall’8 marzo scorso a causa dello stop imposto dal Coronavirus e alla 5a prova dell’europeo EMX 250cc che tornava dopo il triplo GP in Lettonia.

WMX: Duncan cade, Fontanesi c’è

In Gara1, la Campionessa del mondo in carica Courtney Duncan (Kawasaki/NZL), che si era allenata lungamente al Città di Mantova, partecipando anche alla presentazione stampa non si è fatta sfuggire la vittoria dominando agilmente con 15” di vantaggio sulla tedesca Papenmeier (Yamaha), mentre la nostra Kiara Fontanesi (KTM) scattata terza al cancello ha saputo gestire un momento di calo rimontando fino al terzo posto. In Gara2 la caduta della neozelandese Duncan ha spianato al strada alla velocissima Nancy van de Ven (Yamaha/NED) partita dalla pole position col tempo di 1’58”500, che ha vinto con 7” di vantaggio sulla solita Papenmeier e 12” su Sara Andersen (KTM), mentre la Fontanesi partita male ha saputo rimontare dalla decima alla 5° posizione finale che gli ha regalato il terzo gradino del podio finale. In classifica generale guida ora la Papenmeier con 129 punti, seconda la van de Ven a 119, Kiara Fontanesi è terza a soli 13 punti dalla vetta. Ora solo 2 giorni di riposo prima della prossima prova il GP Città di Mantova che si disputerà per la prima volta di martedì il 29 settembre.

EMX 250: Thibault Benistant c’è

Il francese della Yamaha Thibault Benistant esce dal GP Lombardia come astro nascente del motocross francese, grazie alla vittoria del Round, della Gara2 e alla leadership del Campionato con ben 57 punti di vantaggio sul nostro Mattia Guadagnini (Husqvarna) e su Kay de Wolf (Husqvarna). La Gara 1 è andata al norvegese Fredriksen (Yamaha) tallonato dagli azzurri Guadagnini e Facchetti (Yamaha) che scattava dalla pole position ottenuta con il tempo eccellente di 1’52”211. In Gara2 Benistant ha dominato davanti a de Wolf e a Tim Edberg (Yamaha), mentre il nostro Facchetti è giunto quarto, mentre Guadagnini si è ritirato al sesto giro. La EMX 250cc tornerà in pista al Nuvolari ancora 2 volte: martedi 29 per il GP Città di Mantova e sabato 3 ottobre per il GP Europa.

«Giornata magnifica di motocross oggi qui al Tazio Nuvolari- spiega Giovanni Pavesi presidente MCM- avevamo preparato una pista intermedia in conformazione internazionale, tecnica con un triplo salto ma non estrema, per favorire lo spettacolo delle ragazze e dei giovani della 250cc. Ho visto belle gare e una Fontanesi sicuramente in grado di recuperare la vetta dopo la caduta della Duncan che ha riaperto i giochi. Domani ci attendono gli assi della MXGP e MX2 per il GP Lombardia, con questo terreno perfetto vedremo grandi gare».

Oggi (domenica 27) in Tv Rai Sport : ore 15.00 differita MXGP Gara1 ore 16.00 diretta MXGP Gara2, sintesi su Eurosport2 a partire dalle 21.30