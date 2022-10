Tragedia durante la gara di motocross: muore un 16enne

Tragedia nel bresciano. Un ragazzo di 16 anni è rimasta vittima di un incidente a Rezzato durante una gara di motocross: il giovane è deceduto in ospedale dove era stato trasportato in condizioni disperate.Secondo una prima ricostruzione, il 16enne è caduto subito dopo la partenza ed è stato travolto dalle altre moto. Il 16enne era stato rianimato sul posto e poi trasferito in gravi condizioni in ospedale ma i soccorsi non sono bastati a salvargli la vita.