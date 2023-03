Rugby: il Giacobazzi non stecca nel derby con Formigine 

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Highlanders Formigine 22-7Marcature: 6’ meta Operoso, 11’ meta Malisano, 24’ meta Orlandi tr Michelini; 51’ meta Trotta, 71’ meta Balestrazzi M. tr Fontanesi.Giacobazzi Modena: Rinaldi; Draghicchio (69’ Pergola), Assandri, Orlandi (60’ Kubler), Trotta; Michelini, Esposito; Debortoli (60’ Venturelli L.), Flores, Carta; Venturelli M., Bellei M.; Malisano (52’ Flammia), Operoso Cr., Morelli (69’ Milzani). Non entrati: Furghieri, Picheo. All. Rovina.Highlanders Formigine: Balestrazzi M.; Izzo, Vallone (65’ Di Mauro), Ricciardi, Bagni; Fontanesi, Gulyevych (50’ Abdellaoui); Fassari, Messori (70’ Cremonesi), Poli; Colla (58’ Corradini Zini), Munno (70’ Operoso Ci.); Babbo, Cantarelli (50’ Orlandi), Califano (62’ Vandelli). All. Muccignat.Arbitro: Simone Sironi (Roma).Note: Espulso: 68’ Flores (Giacobazzi Modena). Ammoniti: 34’ Balestrazzi M. (Highlanders Formigine), 42’ Venturelli M. (Giacobazzi Modena), 68’ Babbo (Highlanders Formigine), 74’ Michelini (Giacobazzi Modena), 78’ Orlandi (Highlanders Formigine). Risultato primo tempo: 17-0. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Highlanders Formigine 0.Un Giacobazzi a marce ridotte supera 22-7 gli Highlanders e infila il terzo successo pieno consecutivo. Il quindici di coach Andrea Rovina non è nella sua versione più scintillante, ma è sufficiente un buon primo tempo per fare suo il derby e non perdere terreno dalle rivali per la promozione Viadana e Florentia, corsare a Imola e San Benedetto.L’approccio al match è quello giusto: nel primo quarto d’ora i biancoverdeblù gestiscono la partita con autorevolezza e affondano con efficacia grazie alle mischia, che ancora una volta si è presa il ruolo di protagonista. Minuto 6: la prima maul in fase d’attacco termina con Operoso che abbraccia l’ovale in area di meta. Stesso copione, ma sul lato opposto, al minuto 11: questa volta è Malisano a chiudere l’azione organizzata dal pacchetto, portando Modena in doppia cifra.

Nella prima mezz’ora c’è tanto Giacobazzi e la terza meta è la naturale conseguenza: Marco Venturelli in zona centrale rompe un paio di placcaggi e innesca Orlandi che sulla corsa non si prende. Dopo due errori, capitan Michelini trova i pali alla trasformazione e porta il parziale sul 17-0. Sembra tutto facile per Modena, avanti senza troppo faticare e senza correre rischi, e invece la partita non decolla.



Nella ripresa il Giacobazzi abbassa il livello della prestazione: i biancoverdeblù non riescono a fare quello che hanno pianificato tra errori e scelte individualistiche, dando fiducia agli Highlanders. Dopo la meta di Trotta, arrivata al 51’ al termine di un’azione personale, Modena si accontenta, dando per chiusa la pratica. Gli Highlanders hanno il merito di tenere la spina collegata: i rivali gialloneri raccolgono le ultime forze e, con un uomo in più per il rosso mostrato a Flores, accorciano le distanze al 71’ con la marcatura di Balestrazzi su intercetto nella sua metà campo. Innervosito dalla meta subita, il Giacobazzi si disunisce e rischia qualcosa sui titoli di coda, ma alla fine il derby è ancora biancoverdeblù.



Domenica prossima il campionato si fermerà, capitan Michelini e compagni saranno in campo di nuovo domenica 17 marzo a Livorno con i Lions Amaranto.





Serie B (girone 2), risultati 15° turno: Firenze-Jesi 41-0 (5-0), Imola-Viadana B 5-80 (0-5), Giacobazzi Modena-Highlanders Formigine 22-7 (5-0), Lions Amaranto-Bologna Rugby 15-28 (0-5), UR San Benedetto-Florentia 17-33 (0-5). Riposa: Cus Siena.



Classifica: Viadana B 65, Florentia 62, Giacobazzi Modena 58, Bologna Rugby 44, Firenze 43, Jesi 26, UR San Benedetto 19, Highlanders Formigine, Cus Siena, Lions Amaranto 16, Imola 7.



Prossima giornata, 16° turno (19/03/2023): Florentia-Firenze, Lions Amaranto-Giacobazzi Modena, Bologna Rugby-Cus Siena, Highlanders Formigine-UR San Benedetto, Viadana B-Jesi. Riposa: Imola.



Foto: Sara Bonfiglioli. Si ringrazia l'ufficio stampa