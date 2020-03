Tg Sport: Sassuolo-Brescia 9 marzo ore 18.30, il punto sul campionato

Sarà il Sig.della Sezione AIA di Pinerolo a dirigere la partita Sassuolo-Brescia, 26esima giornata della Serie A TIM 2019/20 in programma lunedì 9 Marzo alle ore 18.30. Assistenti sono stati designati il Sig. Passeri di Gubbio e il Sig. Alassio di Imperia. Quarto Ufficiale il Sig. Volpi di Arezzo. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Calvarese di Teramo e il Sig. Liberti di Pisa.Confermato a porte chiuse l'incontro dei neroverdi nel calendario di una serie A completamente stravolto dall'emergenza Coronavirus: il punto sulla serie A nel TG sport in collaborazione con l'agenzia di stampa Italpress