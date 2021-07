Silverstone: Ferrari a testa alta con Leclerc secondo,

La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc, al primo podio dell'anno, che ha preceduto l'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Quarta posizione nel Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra per la McLaren di Lando Norris che ha preceduto il compagno di squadra Daniel Ricciardo e la Ferrari di Carlos Sainz.La Scuderia Ferrari lascia Silverstone a testa alta. Su una pista che sulla carta non era congeniale alle caratteristiche della SF21 è arrivato il miglior bottino di punti della stagione.Il secondo posto di Leclerc è arrivato al termine di una gara condotta quasi sempre al comando, preso nel primo giro approfittando del contatto fra Verstappen e Hamilton. Soprattutto nella prima parte, disputata con le gomme Medium, Charles ha dimostrato un passo molto buono, riuscendo a tenere a distanza di sicurezza Hamilton fino al pit-stop. La situazione è cambiata sulle Hard, con Hamilton che ha alzato il ritmo e, a tre giri dalla fine, è riuscito a superare il ferrarista. Ovvio il dispiacere per Charles per una vittoria sfuggita a pochi giri dalla fine ma rimane la soddisfazione per una bellissima prestazione, confermata anche dai tifosi che lo hanno votato on-line “Driver of the Day”.