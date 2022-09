Verstappen domina il Gp di Olanda, Leclerc è terzo

Max Verstappen vince il Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull non sbaglia un colpo e trionfa sul circuito casalingo di Zandvoort precedendo la Mercedes del britannico George Russell e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Per il campione del mondo in carica e leader della classifica si tratta del trentesimo Gp conquistato in carriera, il decimo in questa stagione. Quarto posto per il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), che dopo essersi trovato temporaneamente in prima posizione chiude addirittura giù dal podio davanti al messicano Sergio Perez (Red Bull). Ottavo lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari), penalizzato di cinque secondi nel finale a causa di 'unsafe release'. Completano la Top 10 Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin).