Ad aprire la serata Monica Peruzzi di Sky TG 24, che poi durante la presentazione è stata affiancata dal collega Fabrizio Monari. Dopo il caloroso benvenuto rivolto a pubblico, sponsor e settore giovanile, è entrato subito in campo il Presidente Giulia Gabana e successivamente hanno fatto il loro ingresso Michele e Christian Storci, il Ds Alberto Casadei e il Coach Francesco Petrella.È stato poi il momento della squadra, cominciando dai palleggiatori Bruno Mossa De Rezende e Mattia Boninfante, seguiti dai fratelli Giulio e Roberto Pinali, Vlad Davyskiba e Filippo Federici, Nicolas Sighinolfi e Maksim Sapozhkov, Dragan Stankovic e Osmany Juantorena, Riccardo Gollini e Anton Brehme, per chiudere poi due giovani talenti Tommaso Rinaldi e Giovanni Sanguinetti tornati finalmente a Modena dopo gli impegni con la Nazionale azzurra.La presentazione si è poi conclusa con il saluto e i ringraziamenti delche si è detto “estremamente soddisfatto della campagna abbonamenti, che a pochi giorni dal termine conta 2650 tessere sottoscritte”, e l’ingresso in campo di tutto il settore giovanile e lo staff di Modena Volley. La serata è proseguita con la festa organizzata nel piazzale del PalaPanini con musica, cibo e lambrusco. Il grazie di Modena Volley va a tutti i tifosi presenti e ai partner che hanno reso possibile la splendida serata: Cathedrali Pasticceria, Eat Pink, Giacobazzi Vini, Cantina Paltrinieri, Acqua Monte Cimone, Parmareggio e Salumi Villani.