Isee e disoccupazione agricola, gennaio di scadenze e domande

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Gennaio è il mese dal quale la domanda può essere presentata. C'è tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

A CHI SPETTA

operai agricoli a tempo determinato;

piccoli coloni;

compartecipanti familiari;

piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente anche rivolgendosi ad un ente di patronato. Gli uffici, disponibili in presenza o distanza, per via telematica, sono diffusi su tutta la provincia di Modena e garantiscono questo tipo di servizio.