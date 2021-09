Scadenza 730, ultimi giorni, anche per chi deve modificarla

Con la scadenza fissata a fine settembre per a consegna dei modelli 730 per la dichiarazione dei redditi, per i centri di assistenza fiscale il lavoro non si è mai interrotto, nemmeno in estate. A Modena conferma il suo primato, raggiungendo le 11mila dichiarazioni elaborate, il CAF Italia Emilia Romagna di via Pelusia in città. Per chi non l'ha ancora fatto c'è quindi ancora qualche giorno di tempo per consegnare la propria dichiarazione ex novo, ma non solo: chi ha inviato direttamente quella precompilata ma ha omesso di inserire dati o documenti a fini fiscali, c'è ancora tempo, anche se solo pochi giorni) per rimediare. Di questo abbiamo parlato con Pietro Bambara responsabile CAF Italia Emilia Romagna