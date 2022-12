I bambini incontrano se stessi nei libri al Poliambulatorio Fisio Line

Un appuntamento, nell'ambito dello Spazio Ri-creazione per bambini fino a 6 anni, coordinato dalla psicologa per l'infanzia e l'adolescenza Vera Vaccari

“I bambini incontrano se stessi nei libri”. E' questo il titolo dell'incontro gratuito di letture per l'infanzia che si terrà il 15 gennaio 2023 dalle 17 alle 18.15 presso il Poliambulatorio Fisio Line di Modena in piazza Manzoni 4/c.



Un appuntamento, nell'ambito dello Spazio Ri-creazione per bambini fino a 6 anni, coordinato dalla psicologa per l'infanzia e l'adolescenza Vera Vaccari.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione: vera.vaccari@outlook.it telefono: 393 3113658





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.