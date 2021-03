Perchè non riusciamo a perdere peso?

Continua la rubrica de La Pressa A Cura di, realizzata dal gruppo di medici e operatori sanitari del Poliambulatorio Fisio Line di Modena. Oggi la dottoressa Silvia Ariotti ( qui l'articolo 'Perchè mangio?' ) risponde ad alcune domande poste dai pazienti. Per porre domande: info@fisioline.net indicando nell’oggetto “La Pressa”.Anna, 60 anni di San CesarioGentile signora, ogni tipo di lavoro determina un consumo di calorie, ogni contrazione di muscolo richiede energia. Anche il lavoro domestico, non soltanto l’attività in palestra o la camminata determinano un consumo di energia. Rimanendo in casa siamo però più vicini al cibo e alle bevande ricche di zuccheri; mangiare qualche cosa o bere sembra quasi ci riduca la stanchezza. Con un bimbo piccolo da accudire attenzione a non mangiare il pezzettino di merenda che lascia, la cucchiaiata di minestrina che non vuole più e quanto altro. Sono questi i rischi, la somma di tante piccole cose che a fine giornata contano.Giulia, 35 anni di ModenaGentile signorina, lavorare da casa ci toglie l’ansia dell’orologio, la corsa per arrivare al lavoro, ci toglie anche la necessità di indossare pantaloni o abiti che ci fanno osservare che stiamo ingrassando e funzionano come campanello di allarme. La palestra ci aiuta a consumare energia perché ogni contrazione di muscolo richiede energia, ma ci aiuta soprattutto a rilassarci dallo stress del lavoro; il movimento fatto in casa manca del rapporto con gli altri e non ci allontana lo stress ma ci stanca soltanto. Come vede sono tante le cause che si associano, e anche la mancanza del biscotto o del cioccolatino offerto dal collega porta alla nostalgia che spesso colmiamo con un cioccolatino o con altro al di fuori del nostro fabbisogno nutrizionale.Franca, 48 anni di NonantolaCara Franca come ti capisco! Fai parte di una grande schiera di persone , ma tu hai già detto il perché tendi sempre ad aumentare; i motivi sono tre.1. Sei incostante. Raggiungere l’obiettivo è la tua priorità fino a quando arrivi a sentire la privazione e l’impegno richiesto da una dieta.2. Il peso ideale, ossia di equilibrio di ogni persona spesso è assai diverso da quello che si può leggere sulle varie tabelle.3. Dipende dalla struttura ossea, dal sesso, dalla predisposizione ereditaria, dal peso che la persona aveva raggiunto nei primi importantissimi anni di vita, dalle abitudini alimentari acquisite in famiglia.Non ti piace cucinare. Che cosa comporta ciò?Che la tua cucina è monotona e non riesce a soddisfare il piacere legato al cibo, come potrebbe soddisfare un buon piatto di lasagne, quindi il piacere si cerca in piccole aggiunte e in golosità. In tavola metti soltanto alimenti sì pratici ma assai ricchi in calorie, grassi animali e sale, quali i formaggi ed i salumi, ma sei carente di verdura che richiede tempo, voglia, impegno per essere cucinata.Vedi, lo hai detto tu stessa il perché ingrassi o ti mantieni grassa.