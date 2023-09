Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È un atleta italiano, passato alla storia per il drammatico epilogo della maratona dei giochi olimpici di Londra 1908: in quella occasione taglia per primo il traguardo, ma è sorretto dai giudici che lo vedono barcollare più volte a causa della fatica. L'aiuto ricevuto, procura, all'atleta di Correggio, la squalifica e la perdita della medaglia d'oro olimpica.Quasi a compensare Dorando Pietri della mancata medaglia, la Regina Alessandra lo premia con una coppa d'argento dorato.L'impresa sportiva del campione, anche senza avere conseguito la vittoria, lo ha consegnato alla storia dell'atletica leggera. La maratona di Londra 1908 ha commosso tutti gli spettatori dello stadio e le sue immagini, di repertorio continuano a commuovere.Il racconto delle sua impresa eroica, ma sfortunata, ha fatto il giro del mondo e Dorando rimane ancora oggi una celebrità in Italia e all'estero.Il campione di Correggio ha vinto poi molte gare podistiche, la gara di addio, in Italia, come abbiamo già accennato, si è svolta il 3 settembre 1911 a Parma: una 15 Km vinta agevolmente.Terminata la sua attività sportiva, Dorando Pietri, apre una attività da imprenditore assieme al fratello.Nel 1923, a Sanremo apre un'autorimessa e nella città dei fiori rimane fino alla morte.La coppa donata a Dorando dalla Regina è oggi custodita dalla 'Società ginnastica La Patria' in una cassetta di sicurezza della filiale Unicredit di Carpi.