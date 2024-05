Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fu ideato da Rowland Hill per conto del Regno Unito e Irlanda e illustrava l'effige della Regina Vittoria.Prima dell'introduzione del francobollo l'onere del trasporto postale era a carico del destinatario.Il 13 febbraio 1837 il politico Rowland Hill propose l'adozione di una tassa da un penny a carico del mittente per la spedizione della corrispondenza. La riforma venne approvata e fu indetto un concorso da usare per produrre il primo francobollo del mondo. Tale concorso prevedeva un premio di 600 sterline ed al Ministero del Tesoro Britannico, pervennero più di 3700 illustrazioni.Fu accolta la proposta di un funzionario del Ministero del Tesoro che indicò di dedicare il francobollo alla Regina Vittoria.Il pittore Edward Henry fu incaricato di riprodurre un medaglione dal quale si ricavò una tavola di stampa. Toccò alla ditta Perkins Bacon e Co. di Londra stampare, con metodo calcografico i francobolli. Assieme al francobollo nero da 1 penny, per il servizio di stato, venne prodotto pure il francobollo azzurro da 2 penny per la corrispondenza più pesante. Il primo francobollo italiano arrivò dopo l'avvenuta unità d'Italia nel 1861 e fu posto in circolazione il 24 febbraio 1862 con l'effige di Vittorio Emanuele II.