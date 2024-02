Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gregor era originario di un piccolo paese della Repubblica Ceca e dopo aver preso i voti religiosi si dedicò all'insegnamento della matematica e della biologia. Il frate agostiniano si dedicava anche alla cura dell'orto della sua Abbazia. L'attenzione di Mendel si focalizzò sulle piante di piselli che si prestavano allo studio dell'ereditarietà. Incrociando i piselli tra loro, il frate scoprì che alcuni caratteri persi in un passaggio generazionale, erano recuperati in quello successivo.In alcuni casi, nei piselli, si manifestava soltanto uno degli aspetti delle generazioni parentali (Teoria del Carattere Dominante).Da questi esperimenti, che durarono più di 7 anni, l'Abate intuì che negli esseri viventi esisteva un preciso codice genetico che si trasmetteva da genitori e figli e che passava da generazione in generazione per via ereditaria. Le reazioni degli altri studiosi, nei confronti delle teorie di Mendel, furono fredde e ciò condannò il Frate a un lungo oblio che durò più di 30 anni.Gli studi dell'Abate vennero poi ripresi nei primi anni del 1900. Tali studi posero le basi per la genetica moderna; i principi cardine vennero indicati proprio dalle cosidette leggi di Mendel. Il passo successivo fu poi l'identificazione dei cromosomi quale sede di quel patrimonio ereditario che si trasmette secondo le leggi di Mendel, fino ad arrivare alla preziosa scoperta del Dna.