Nasce la Coca Cola: 8 maggio 1886

L'invenzione della Coca Cola si dimostrò una idea 'deliziosa e rinfrescante'; la bevanda con il suo colore stimolante diventò un brand molto apprezzato e ispirò l'innovazione in campo pubblicitario.Il logo Coca Cola, con il suo stile corsivo, diventò molto riconoscibile e rimase, negli anni, identico all'originale.La bevanda più amata al mondo esordì come bibita alla spina, ma fu solo con lo sviluppo di un sistema di imbottigliamento che Coca Cola diventò il brand di oggi: visto il succcesso della vendita al bicchiere si iniziò a venderla in una bottiglia di vetro.

Il tipo di bottiglia che conteneva la bevanda gasata, si evolse nel tempo. Si iniziò con una bottiglia di vetro comune fino ad arrivare a una forma di bottiglia che tutti conosciamo.



È passato quasi un secolo da quando la Coca Cola è stata imbottigliata per la prima volta in Italia.

Dal 1927 a oggi la ricetta, della famosa bibita, si è arricchita di ingredienti nazionali, creando così anche un legame con il territorio. La Coca Cola rappresenta, oggi, la prima realtà nel settore delle bevande, capace di generare più di 22.000 posti di lavoro.