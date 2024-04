Pavarotti debutta nel mondo dell'opera: 29 aprile 1961

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fu una serata memorabile e Pavarotti conservò per sempre un legame speciale con l'opera di Puccini.Nel teatro di Reggio Emilia, il pubblico lo applaudì ripetutamente dopo la sua magistrale interpretazione della celebre aria 'Che gelida manina'.Da quel momento la sua eccezionale voce avrebbe risuonato nei teatri più prestigiosi del mondo.Su tutti il Metropolitan di New York dove tenne 379 recite. Per 40 anni il Big Luciano fu tra i principali ambasciatori della cultura nel mondo.

Il maestro Pavarotti, mito della lirica, entrò nella leggenda; conquistò anche fama extrateatrale grazie ai mega concerti, come quelli al Central Park di New York a Londra, o sotto la Tour Eiffel a Parigi. Di straordinario successo furono anche i concerti coi 'Tre Tenori', che tenne insieme a Placido Domingo e José Carreras.



Il forte legame con la terra natia spinse, il grande tenore, a fare di Modena il cuore di un evento internazionale e animato da scopi benefici. Dal 1992 al 2003 'Pavarotti & Friends' portò nella città Emiliana le grandi star del pop e del rock internazionale, protagoniste di suggestivi duetti con Big Luciano. Prima di morire, Luciano Pavarotti disse: 'Penso che una vita per la musica sia una vita spesa bene, ed è a questo che mi sono dedicato'.