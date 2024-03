Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Van Gogh, pittore post-impressionista olandese, è stato uno degli artisti più geniali della storia dell'arte ed è considerato uno dei più grandi artisti del XlX secolo.Durante la sua breve vita egli non raggiunse mai il successo commerciale; ma come spesso accade agli artisti, dopo la morte, le sue tele raggiunsero quotazioni record nelle aste d'arte.Nel 1888, quando Van Gogh soggiornava ad Arles, nel sud della Francia, invitò a vivere con lui l'amico Gauguin. Per rendere più accogliente la camera dove l'amico avrebbe dormito decise di realizzare una serie di tele aventi per soggetto i Girasoli.Vincent dipinse i Girasoli in tutte le fasi della loro fioritura, dallo sbocciare allappassire, a simboleggiare il ciclo della vita dalla nascita alla morte.Il fiore di girasole è simbolo di lealtà e devozione, ma la permanenza di Gauguin ad Arles non fu felice, anzi divenne motivo di aggravamento delle condizioni psichiche di Van Gogh. Un'esperienza che sfociò nel tragico gesto autolesionista epilogo del taglio dell'orecchio.