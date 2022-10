‘I girasoli’ di Van Gogh imbrattati con zuppa di pomodoro

L’arte di nuovo nel mirino degli ecologisti. A finire sotto attacco questa volta è stata la celebre opera ‘I girasoli’ di Van Gogh, esposta nella National Gallery di Londra. Due giovani militanti impegnate nella campagna di protesta anti-petrolio ‘Just Stop Oil’ sono entrate nel museo e hanno lanciato della zuppa di pomodoro contro il quadro. Poi ognuna ha incollato una mano al muro. “Cosa vi interessa di più l’arte o la vita”, ha gridato una delle attiviste subito dopo il gesto di protesta. Le due ragazze sono state arrestate per danni aggravati.Non si tratta di un caso isolato. In Gran Bretagna in questi giorni si stanno moltiplicando le azioni legate alla campagna che punta il dito contro la politica di Liz Truss, accusata di scarso impegno nell’emergenza climatica.Nel maggio scorso un’altra azione di protesta aveva visto come protagonista la Gioconda, imbrattata con una torta alla panna da altri ambientalisti. In entrambi i casi le opere non hanno riportato danni, in quanto munite di un vetro protettivo.