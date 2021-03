Quattro dolci tipici della cucina modenese

La cucina modenese è famosa in tutta Italia e può vantare delle vere e proprie prelibatezze gastronomiche, ormai conosciute anche fuori dai confini nazionali. Basti pensare ai tortellini, alle tagliatelle o ancora all’aceto balsamico, eccellenza tipica di Modena. Meno conosciuti sono invece i dolci, che non mancano nella tradizione di questa città e che meritano di essere scoperti, perché contribuiscono a rendere la cucina modenese davvero speciale. I professionisti specializzati in preparazioni dolciarie sono meno rispetto alle ormai famose “sfogline”, ma la tradizione merita sicuramente di essere portata avanti. Ricordiamo infatti che c’è chi diventa pasticcere senza alberghiero : basta iscriversi ad un corso professionalizzante per imparare i segreti di questa arte.Ad ogni modo, prima di tutto scopriamo insieme quali sono i dolci tipici della cucina modenese, che meritano di essere assaggiati e tramandati anche alle prossime generazioni.1. Il Bensone modeneseIl Bensone è il dolce più classico di Modena: il vero e proprio simbolo della città. Nella sua semplicità, questo dolce continua ancora oggi a conquistare il palato dei più golosi e vale dunque la pena assaggiarlo almeno una volta, perché è praticamente impossibile non innamorarsene. Perfetto per la colazione, ma anche per una bella merenda, il Bensone è in sostanza una specie di pane dolce senza lievito, preparato con farina, uova, burro, latte e miele (o zucchero). La tradizione vuole che questo dolce venga inzuppato in un bicchiere di Lambrusco, ma chi non ama gli alcolici può optare per un tè caldo.2. Bonissima: la torta tipica di ModenaLa torta Bonissima è un altro dei dolci tipici di Modena: un vero e proprio capolavoro della pasticceria, che anche in questo caso prevede una preparazione piuttosto semplice. Il gusto però è una vera libidine e vi consigliamo di provarla. Questa torta è sicuramente più calorica del Bensone, perché preparata con noci, miele e cioccolato: una prelibatezza per i più golosi, che non possono proprio farne a meno. A Modena si prepara per tradizione in occasione delle festività natalizie, ma noi pensiamo che ogni giorno dell’anno sia quello giusto per una fetta di questa torta bonissima, di nome e di fatto!3. I tortelli fritti modenesi al savorSempre presenti durante le festività natalizie a Modena, i tortelli fritti sono una vera e propria golosità e bisogna ammetterlo: uno tira l’altro! La loro particolarità sta tutta nel ripieno, chiamato savor e preparato con uno sciroppo a base di mosto di uva fermentato, mele e pere cotogne, buccia di melone secca a cubetti, mandorle, noci, nocciole, pinoli, uva passa, limoni canditi e buccia d’arancia. Come si può immaginare, la preparazione dei tortelli fritti modenesi non è semplicissima, specialmente per via del loro ripieno che è decisamente calorico. All’assaggio però sono una vera libidine!4. La Torta BarozziLa Torta Barozzi è una prelibatezza dolciaria di Vignola, in provincia di Modena, inventata da Eugenio Gollini a fine 1800. Si tratta di una torta al cioccolato che in quanto a consistenza è simile ai brownies ma ha un sapore unico, impreziosito dalla presenza delle mandorle e del rum.